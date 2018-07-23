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Весной 2018 года американскими учеными была опубликована статья, в которой указывалось, что известный атакамский гуманоид, найденный в Чили в 2003 году, является обычным человеком. Но появилась и иная версия других ученых, которая доказывает обратное.

Ученые раскрыли истинное происхождение атакамского гуманоида – по мнению исследователей, это недоношенный плод женского пола, который был поражен множеством мутаций. Именно генетические изменения повлияли на такой странный внешний вид мумии, которую воспринимали за инопланетное существо.

А вот Ата, по мнению других ученых, не увидели никаких аномалий развития плода - Шон Холкроу вместе со своими коллегами, изучив скелет, сказал, что атакамский гуманоид – это самый настоящий эмбрион, а вид его характерен для данной фазы развития.

Вытянутый череп, который так ужасал все население планеты, оказался таковым потому, что плод был рожден путем вагинальных родов. Действительно, мутации все же есть, но они, по мнению исследователей, априори не могут вызвать такие серьезные пороки развития. Напомним, 15-сантиметровый гуманоид Атакамы был найден в поселке Ла-Нория Оскаром Муньосом. Сейчас данная находка находится во владении бизнесмена из Испании.