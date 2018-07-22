Сегодня, 15:48

Эксперты в области уфологии считают, что существует большая вероятность того, что Земля будет атакована пришельцами. На этот случай у них есть разработанный комплекс мер по борьбе с незваными гостями.

Специалисты составили стратегию в случае нападения инопланетян, поскольку их смущает то, что люди все чаще и чаще видят инопланетные тарелки на территории нашей Земли. Уфологи уверены, что выжить в такой борьбе практически невозможно, если не быть к ней готовыми.

Эксперты создали несколько стратегий, но нужно будет выбрать ту, которая больше всего подойдет под конкретную ситуацию. Они считают, что бой инопланетяне начнут на нашей территории, поэтому за человечеством будут сохранены некоторые преимущества. Тем не менее, самый эффективный, по мнению ученых метод – это «выматывание» врага. Но лучше всего установить орбитальную защиту, чтобы НЛО не смог попасть на нашу территорию.

Напомним, в мире все чаще очевидцы замечают летательные объекты неизвестного происхождения. Это не на шутку обеспокоило всемирные организации.