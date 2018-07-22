Врачи Иркутска готовятся к первой операции по пересадке печени

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Пятеро лучших специалистов прошли соответствующую подготовку на базе ФБГУ, приведена к нормативу база, сформирован лист ожидания.

Печень является самой крупной железой в организме человека, функции которой заменить невозможно. Именно она обезвреживает и выводит из организма большинство токсических веществ, которые зачастую сильное повреждают ее. Образ жизни и рацион людей провоцируют развитие все большего количества повреждений и заболеваний печени, а эффективных лекарств пока не существует, единственный вход - трансплантация органа. Данная операция очень сложная и дорогая, но даже в случае подбора донора и успешной пересадки послеоперационный период зачастую сопровождается многими осложнениями.

Несмотря на все минусы - это единственный способ сохранить жизнь. Вскоре подобные оперативные вмешательства смогут выполнять врачи Иркутска. Сейчас специалисты областной клинической больницы готовятся к первой в регионе операции по пересадке печени. Подготовка включала приведение в соответствие нормативную базу и создание листа ожидания. Пять медиков учреждения прошли повышение квалификации на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова».

На сегодняшний день в регионе выполняют только пересадку почек. В 2017 году провели 12 таких операций. Гемодиализ необходим 800 жителям области.