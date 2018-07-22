Учёные показали глубоководных монстров

Вчера, 23:15

Биоразнообразие океанических вод на глубине 16000 футов изучила международная группа ученых. Им удалось извлечь более 100 необычных существ, пять из которых они видели впервые.

Ученые активно создают онлайн-библиотеки, демонстрируя людям самые невероятные места и чудеса природы, однако не всегда на «чудеса природы» приятно смотреть. Доказательством стал видеоролик, в котором ученые показали ужасных глубоководных монстров. Здесь представлены невероятные животные. Стеклянная губка - тонкий монстр со скелетом из кремнезема может вырастать до 1 м. «Мягкотелая» рыба-капля является тихим хищником, любит из засады нападать на неповинную жертву. Образ жизни червей-зомби такой же неприятный, как и их внешний вид: они обитают в останках китов, проникая глубоко в кости. У червей-зомби нет ни одного органа пищеварительной системы, а переваривать остатки пищи им помогают уникальные бактерии.

Маленькая зубастая биолюминесцентная акула охотится на несоизмеримых ей морских обитателей - китов, дельфинов, и отгрызать от их массивные куски. Уникальная «безликая» рыба поражает отсутствием глаз и носа. Ярко-красный колючий краб покрыт острыми, колючими шипами, на которые даже смотреть больно. Таинственный маленькая розовая рыба с ногами способна растрогать пользователей своими печальными глазами. Она стала потенциально новым видом. Прозрачный «морской огурец» (голотурия) ползает по морскому дну, извлекая из ила и песка органику щупальцами. Плоский морской еж в повседневной жизни имеет округлую форму, а плоским лишь зарывается в песок. Плотоядный ракообразный амфипод мусорщик глубин, он поглощает весь биомусор на своем пути. Рыба-ящерица имеет 3-4 пары усиков и один ряд мелких зубов, которыми они отщипывают водоросли с поверхности камня.