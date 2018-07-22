Изучение астероида Рюйгу позволило открыть новый планетоид

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Это небольшой астероид, о существовании которого специалисты из Европейского космического агентства (ЕКА) ранее догадывались.

Как и Рюйгу, объект относится к классу «вращающийся тёмный». Он был обнаружен при подлёте японской автоматической межпланетной станции «Хабаюса-2» к Рюйгу. Учёные называют новый астероид странным, его параметры пока не известны. Специалисты из ЕКА отмечают, что обнаружение данного планетоида может ускорить предстоящую миссию Hera.

Эта миссия должна быть запущена примерно после 2023 года. Цель – изучение редких астероидных классов, а также поиск решения, как защитить Землю от удара астероидами. Стоит отметить, что угроза наступления конца света из-за столкновений с другими небесными телами считается большинством учёных наиболее вероятной. Регулярно фиксируются астероиды, пролетающие в опасной близости от Земли.