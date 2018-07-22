Ученые: Любители сыра живут дольше

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Последние исследования доказали, что негативные сведения о некоторых продуктах являются мифом или следствием антирекламы.

Ученые выяснили, что любители сыра живут дольше, а также избавлены от риска таких серьезных заболеваний, как инсульты и кардиологические патологии. Ранее существовала теория о негативном воздействии сыров на микрофлору кишечно-желудочного тракта. Это объяснялось тем, что при приготовлении сыров, особенно элитных сортов, используются вредные бактерии и грибковые закваски. Однако доказан обратный эффект этого молочного продукта.

Можно при этом сослаться на пример кавказских долгожителей, в чей ежедневный рацион обязательно входит овечий сыр. По мнению исследователей, даже люди, организм которых не переносит лактозу, могут употреблять сыр, правда, в ограниченном количестве. Этот продукт хорошо вписывается в системы современных диет, особенно твердые сорта. Тем не менее, ученые предупреждают о том, что как бы ни был полезен продукт, нельзя на нем зацикливаться, а максимально расширять диапазон питательных веществ, необходимых организму.