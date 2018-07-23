Учёные: Воздух в метро разрушает организм человека

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Пользование быстрым и удобным транспортом является крайне опасным. Это касается здоровья пассажиров.

Учёные пришли к выводу, что воздух в метро разрушает организм человека. К такому выводу пришли британские и американские специалисты.

На человеческий организм пагубно влияет металлическая пыль, постоянно присутствующая в воздухе метро. Помимо прочего, она весьма токсична.

Также в тех помещениях, которые плохо проветриваются, температура постоянно остаётся повышенной, что также вредит здоровью.

Учёные считают, что, если ездить в метро регулярно и вдыхать его воздух, это приведёт к тому, что организм человека станет постепенно разрушаться.

В особенности это касается печени, лёгких, сердца, почек и мозга.

Самыми опасными для этих органов являются мельчайшие металлические частицы, витающие в воздухе метро.

Будь они крупнее, тогда тормозом на пути этих ядовитых веществ стали бы носовые проходы и трахеи. В данном случае такого не происходит.

Минимальный размер позволяет им легко проходить через защитные барьеры, которыми располагает организм, после чего они сразу оказываются в его основных тканях.

Впрочем, точных исследований на тему, насколько частые поездки в метро сокращают человеческую жизнь, не проводились. Помимо того, уровень проветриваемости и загрязнённости воздуха в метрополитенах разных стран может быть совершенно различным.