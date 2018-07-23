Учёные: Воздух в метро разрушает организм человека

Пользование быстрым и удобным транспортом является крайне опасным. Это касается здоровья пассажиров.
Учёные пришли к выводу, что воздух в метро разрушает организм человека. К такому выводу пришли британские и американские специалисты.
На человеческий организм пагубно влияет металлическая пыль, постоянно присутствующая в воздухе метро. Помимо прочего, она весьма токсична.
Также в тех помещениях, которые плохо проветриваются, температура постоянно остаётся повышенной, что также вредит здоровью.
Учёные считают, что, если ездить в метро регулярно и вдыхать его воздух, это приведёт к тому, что организм человека станет постепенно разрушаться.
В особенности это касается печени, лёгких, сердца, почек и мозга.
Самыми опасными для этих органов являются мельчайшие металлические частицы, витающие в воздухе метро.
Будь они крупнее, тогда тормозом на пути этих ядовитых веществ стали бы носовые проходы и трахеи. В данном случае такого не происходит.
Минимальный размер позволяет им легко проходить через защитные барьеры, которыми располагает организм, после чего они сразу оказываются в его основных тканях.
Впрочем, точных исследований на тему, насколько частые поездки в метро сокращают человеческую жизнь, не проводились. Помимо того, уровень проветриваемости и загрязнённости воздуха в метрополитенах разных стран может быть совершенно различным.