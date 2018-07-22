Фотограф показал шокирующий снимок Марса, который было видно с Земли

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Пользователи Сети были очарованы новым снимком Марса, который недавно показал известный фотограф из США. Абдул Дремали на одном кадре продемонстрировал, как близко Марс подошел в Земле.

Фотограф Абдул Дремали в американском штате Род-Айленд сделал впечатляющий снимок планеты Марс. На снимке можно увидеть невероятной красоты звездное небе и красную планету, отблеск которой отразился в виде дорожки света на воде. Удивительный кадр был вечером сделан 13 июля, когда огненная планета максимально близко подошла к Земле.

По словам международных ученых, подобное явление человечество точно не увидит до 2035 года, так как в следующий раз Марс будет видно с Земли лишь через 17 лет.