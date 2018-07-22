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Артериальная гипертензия встречается у 30% людей, причем с возрастом показатель неумолимо повышается, и к 65 годам 50%-65%пожилых борятся с опасными показателями давления. Причину развития «молчаливого убийцы» в 95% случаев не удается установить, а осложнения в виде инсульта мозга, инфаркта, сердечной или почечной недостаточности встречаются все чаще.

В Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла мифы о лечении высокого давления, которые подготовила врач-кардиолог Лариса Мищенко. Бесспорно, АГ является наследственной болезнью, однако наследственность говорит лишь о предрасположенности к повышенному давлению, а предотвратить болезнь поможет ЗОЖ и контроль давления.

Нельзя рассматривать АГ как болезнь пожилых людей, ведь в современном мире ожирение, неправильное питание и отсутствие физнагрузок могут спровоцировать заболевание и у молодых. Невероятно распространенное и опасное заблуждение, что лекарства нужно принимать при плохом самочувствии, ведь медикаменты, назначенные доктором, помогают достичь целевого, безопасного давления, и их необходимо принимать постоянно, пожизненно. В сочетании с физической нагрузкой они способны предотвратить страшные осложнения.

Понятие о «рабочем» давлении - миф. Следует помнить, что АГ называют немым убийцей, ведь наличие высокого давления при отсутствии жалоб и негативных ощущений «убивает» сердце, почки и сосуды. На начальных стадиях выявить опасные изменения можно лишь лабораторно-диагностическим.

И последнее: не достаточно «пролечиться» 1-2 раза в году, ведь только регулярное лечение болезни и ЗОЖ понижают риск сердечно-сосудистых катастроф, продлевая жизнь.