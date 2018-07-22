Житель Великобритании над собственным домом заметил огромный НЛО

Сегодня, 10:33

Житель британского города Лидс был шокирован, когда поздно вечером над собственным домом обнаружил пролетающий мимо огромный НЛО. Мужчине удалось сделать редкие кадры, которые засвидетельствовали его слова.

52-летний Мик Глоссоп заявил уфологам в Великобритании, что над своим домом в Восточном Лидсе обнаружил большой светящийся летающий объект. Изображения, которые были сделаны вечером в четверг, 19 июля, незадолго до полуночи, показывают яркий НЛО в небе. «Этот объект двигался, как будто под находился под контролем. Я понятия не имею, что это такое, но мы живем недалеко от аэропорта Брэдфорда и знаем, откуда появляются и во сколько летят самолеты, но однозначно были не они», - рассказал Мик.

Стоит отметить, что в течение многих лет Лидс был очагом для наблюдения неопознанных летающих объектов, однако с 2016 года они не давали о себе знать. Однако теперь уфологи снова забили тревогу, так как НЛО опять вернулись в город.