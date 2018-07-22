Ученые выяснили механизмы контроля над режимом сна и бодрствования

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Ученые из Университета Цукубы обнаружили, механизмы, которые помогают разным участкам мозга «договариваться» о режиме сна человека.

Известно, что сон – это автоматический процесс, который редко поддается прямому и добровольному контролю со стороны человека. Режим сна и бодрствования подчиняется двум основным процессам. Гомеостазу, известному также как «давление сна» и циркадному ритму, который является «внутренними часами» человека. Эти два процесса работают в гармонии, чтобы обеспечить качественный сон.

Вентролатеральное преоптическое ядро в головном мозге провоцирует сон, а также позволяет в нем оставаться. Боковая задняя часть гипоталамуса отвечает за возвращение в фазу бодрствования. Однако на сегодняшний день неизвестно, как эти две зоны гипоталамуса взаимодействуют между собой. Ученые из Университета Цукубы попытались найти ответ и обнаружили типичные электрофизиологические реакции между ними. Так получилось из-за гормонов норадреналина и серотонина, которые ингибировали зоны и вызывали соответствующие реакции.