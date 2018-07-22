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На 30% быстрее можно стать пациентом онкодиспансера, если жить в городе, уверяют медики.

Загрязнение воздуха уже давно связано с такими заболеваниями, как инсульт, болезни сердца и рак легких. Ученые доказали связь риска развития рака молочной железы и грязного воздуха. В ходе этого исследования было проанализировано здоровье почти 90 тыс. канадских женщин. Исследователь медицинских наук Карлтонского университета доктор Пол Вильнев, сказал, что он «выстраивает доказательства того, что загрязнение воздуха действительно связано с развитием рака».

Эмили Пирселл было всего 27 лет, когда она нашла комок в груди.

«Я была шокирована и напугана. У меня нет рака, рака молочной железы в моей семье. Я так молода», - сказала она в интервью.

Исследование предлагает Пирселл возможную подсказку. Она выросла в Виндзоре (Онтарио), который славится упорно высоким уровнем загрязнения воздуха мелких частиц. Сейчас она правильно питается и пробежала полмарафона, делая все возможное, чтобы оставаться здоровой после двойной мастэктомии, облучения и химиотерапии. Исследователи подозревают, что крошечные частицы в загрязненном воздухе могут способствовать воспалению или сделать грудь более плотной и, следовательно, более склонной к развитию опухолей. Ученые говорят, что лучшей профилактикой было бы всемирное сокращение загрязнения воздуха. Пока это не произойдет, Доктор Энтони Миллер из школы общественного здравоохранения Далла Лана университета Торонто говорит, что есть несколько вещей, которые молодые женщины могут сделать, чтобы уменьшить их воздействие.

«Если вы живете в районе, где есть много загрязнения воздуха, вы должны сделать все возможное, чтобы удалить пыль из своей окружающей среды. Держите окна закрытыми, обзаведитесь хорошим кондиционером с фильтрами. На данный момент это все, что мы можем посоветовать людям», - сказали медики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 7 млн человек умирают ежегодно от воздействия мелких частиц в загрязненном воздухе. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Epidemiology.