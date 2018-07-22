Учёные: На Земле проживает животное, которое невозможно убить

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Почти мистическое чувство вызывает это крошечное беспозвоночное, обладающее уникальными качествами. Они могут жить в любой среде и «воскресать» спустя десятилетия, говорят ученые.

Да, на Земле проживает животное, которое невозможно убить. Любая среда обитания для тихоходки или в научной классификации Tardigrada, комфорта и приемлема для обитания, а также размножения. Будь это океанская глубина, жерло вулкана, антарктические льды или сероводородная субстанция. Когда 300 лет назад ученые обратили на нее внимание, то после ряда экспериментов, исследователи назвали беспозвоночное, которое по размерам меньше блохи, «исчадием ада».

Существует теория, что тихоходки появились на Земле в самые первые эпохи ее начального формирования. Tardigrada были первыми «поселенцами» и являются, по сути, настоящими хозяевами планеты. Есть конспирологическое предположение, что эти животные прибыли к нам с другой планеты и не так уж примитивны, как это может показаться. Такая гипотеза в последнее время, широко распространяется среди представителей нетрадиционной науки. Ученым же, рекомендуется внимательнее присмотреться к удивительным бессмертным Tardigradа.