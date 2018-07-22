«Тайная война»: Старцы предвидят нападение Германии в 2041 году

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Китай также станет врагом, а остановит их нашествие – православная вера, уточнил в 1996 году проповедник Владислав.

Старец Владислав из села Обухово Солнечногорского р-на Московской области осенью в 1996 году сделал устрашающее предвещание на будущее.

«В России коммунисты ещё придут к власти… Будет в России такая война: с запада – немцы, а с востока – китайцы! Когда Китай пойдет на нас, тогда будет война. Но после того как Китайцы завоюют г. Челябинск, Господь их обратит в православие», - раскрыл карты заговора Вселенной ведун.

Судя по его словам, тайная война станет новым противостоянием между РФ, Китаем и Германией. Эксперты в области демографии с опаской восприняли это пророчество. Поскольку ситуация с рождаемостью в стране восходящего солнца действительно устрашает, а развитие робототехники позволит этой нации создать искусственный интеллект, который использовать могут в войне против любого государства в мире. Старцы предвидят нападение Германии в 2041 году. Связан этот факт с тем, что в данный момент мир еще на стадии «притирки», по словам политолога. Но в будущем страны смогут вместо слов начать действовать из-за «ненависти к России».

«Самой большой трагедией станет захват Сибири Китаем… Все произойдет так, что в одно утро русские люди, живущие в Сибири, проснутся в Китайском государстве», - предвидит Схиархимандрит Серафим из Ракитного.

Некоторые старцы предрекают, что инициатором станет президент РФ. «Лидер России развяжет войну», - озадаченно заявил Иосиф Тереля. Кстати описать личность главного человека Российской Федерации решился в 1995 году старец Николай Гурьянов: «После Ельцина будет военный… Власть его будет погонная. Но век его мал, да и он сам. Война его погубит».

После раскрытия тайных слов пророчеств эксперты дошли до единого консенсуса в вопросе начала новой войны. Стоит принимать во внимание опасность от Китая, как от страны с опытом наноразработок и огромным населением, способным развязать Третью мировую войну. На данный момент, также стоит опасаться действий некоторых государств Европы. Германия всегда придерживалась позиции «промолчать, поюлить, отойти», но как говорится «в тихом омуте – черти водятся», и пренебрегать возможностями родины Гитлера эксперты не советуют. Последним аргументом и фактором начала всеохватывающей войны может стать именно президент России Владимир Путин. Он также остается одной из самых загадочных фигур современности и имеет очень большое влияние на страны мира. Примечательно, что Трамп и США из-за океана не смогут стать инициаторами или участниками военных действий. Такую беспомощность и пассивность связывают психологи с культурой нации, которая не позволит американцам пойти в наступление против неизученного врага.