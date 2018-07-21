Ученые: На Луне изменится тактика ходьбы человека

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Исследования провели на установках, которые имитируют условия космического полета.

По словам Виктора Баранова, который возглавляет НИИ космической медицины ФМБА, походка человека изменится, после нахождения в среде приближенной к пребыванию на Луне. Директор института объяснил, что изменится сама «тактика ходьбы»: люди будут наступать на ступню полностью, не сгибая ноги в голеностопах и коленях.

Лунные гравитацию исследовательская группа создала с помощью платформы, которую установили под углом 9,6 градусов. При таком наклоне на опору на стенд действует нагрузка равная 1/6 от реальной массы тела, что соответствует гравитации на Луне. Чтобы воссоздать межпланетный перелет стенд размещают под отрицательным углом 15 градусов. Таким образом, испытуемый будет лежать немного вверх ногами. Ученые предполагают, что новое оборудование внесет некоторые коррективы в полученные ранее результаты.

Новые изыскания начались в июне и продлятся до конца октября этого года. Ученые надеются оценить уровень работоспособности «астронавтов», качество работы конечностей, подверженность стрессу, изменение болевого порога, состава крови и гидратации организма.