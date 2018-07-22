Робот-оригами поможет ученым ловить морских обитателей

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Океанологи создали уникальное роботизированное устройство, которое сконструировано по принципу оригами и умеет захватывать деликатные предметы, не повреждая их.

До сих пор не удавалось изобрести манипулятор который мог бы хватать добычу и не оставлять на ней повреждений. Тем более это сложно сделать, если добыча - живое дергающееся существо. Исследователи, изучающие глубины океанских просторов, изобрели аппарат с клешней-манипулятором, который поможет ученым ловить даже самых хрупких морских обитателей, не причиняя им вреда. Идею для разработки механизма позаимствовали у японцев.

Новый подводный робот имеет минимальное количество двигающихся частей: пять раскрывающихся конечностей клешни, которая имеет несколько соединений, управляются одним единственным двигателем.

Робот-оригами прошел тестирование сначала в аквариуме, а затем в океане на глубине более 500 метров. Ему удалось поймать несколько разных медуз, которых затем отпустили. Принцип управления роботом не отличается от обычного дрона. Оператор с помощью джойстика и приборной панели управлял им, используя механизм захвата видео, чтобы следить за поимкой морских обитателей и чтобы они не пострадали в процессе отлова.

Ученые не собираются останавливаться на достигнутом: вскоре робота укомплектуют датчиками, чтобы с помощью такой мини-лаборатории исследовать живые организме под водой. Следующим этапом для робота оригами станет работа в космосе. Он может быть полезен для технического обслуживания внешних панелей спутников.