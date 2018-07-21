«Оставили целые деревни»: Учёные рассказали о гавайском племени-карликов

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Менехуны были древними родственниками жителей Гавайев, которые постепенно вымерли, оставив за собой богатую историю, считают эксперты.

Специалисты в области паранормальных явлений рассказали о народе менехуны, который заселял Гавайские острова до прихода туда цивилизации. Местные жители рассказывают, что менехуны представляли из себя крошечных людей, которые были вынуждены были прятаться от обычных людей далеко в лесах из-за своих размеров.

Традиционно жители Гавайских островов воспринимают маленьких менехунов, рост которых был около 80 см, некими добрыми гномами или феями. Специалисты заявляют, что племена таких людей могли в шутку портить здания, пугать людей и воровать у них предметы быта.

В это же время некоторые исследователи считают, что в период своего расцвета менехуны были реально-существующим племенем. Говоря о гавайском племени-карликов, исследователи отмечают, что они построили около 30 храмов на Гавайских островах и вырыли даже несколько прудов. По всей территории островов учёные до сих пор находят их разрушенные древние деревни, предметы их быта и религии.

Исторические факты гласят, что в начале 19 века последний гавайский король Каумуалия решил провести перепись населения. К его огромному удивлению местные чиновники нашли в долине Уаиниха целую общину менехунов.

Позже, в 1951 году, американские газеты стали активно распространять фотографию маленьких менехунов. На снимках они представляли собой обычных людей невысокого роста.

Современные приверженцы альтернативной науки считают, что история жителей Гавайских островов происходит именно из-за племени карликов менехунов.