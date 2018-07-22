В Кейптауне заметили в небе город-призрак

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Одна из гипотез гласит, что это показалась территория, разрушенная военными действиями или падением космического объекта. Теперь между уфологами и местными возникли разногласия в догадках.

В африканском мегаполисе жители заметили в небе город-призрак: это было похоже на высотки, сделанные из стекла. Однако уфологи после просмотра видео уникального явления успокоили граждан, утверждая, что это лишь туман, дымок обволок небоскребы в Кейптауне и поэтому можно сочти на «летающий» город. Но местные в край отказываются верить, считая, что это исчезнувшая цивилизация. По мнению других ученых, которые также верят в «аномалию», эти высотки могут иметь продвинутые технологии и хорошую природу.

Есть версия, что это может быть портал, переносящий города в любую часть света, в том числе и в космос.