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Вред позднего ужина – это миф. Нормально есть до сна за 3-4 часа.

Это нисколько не повредит фигуре и здоровому сну. В Волгограде врач диетолог рассказала о лучшем ужине и времени для этого. Всё вполне можно регулировать.

В то же время принимать пищу после 18-00 является сомнительным удовольствием. Такого мнения придерживается врач диетолог Надежда Степанова.

В пользу позднего приёма пищи говорит следующее. Человек изматывает себя голодом весь день. Затем не может не сдаться и рвётся к холодильнику, поглощая неимоверное количество еды.

Она начинает за ночь бродить, поскольку организм в это время отдыхает. Отсюда нежелательные последствия, которые проявятся уже утром.

Поэтому за 3-4 часа перед сном обязательно нужно перекусить. Вопрос – чем.

Бутерброды с колбасой лучше отставить сразу. Они вредны и утром. Лучше йогурт, кефир или творог.

При этом время их приёма можно и сдвинуть, если человек привык ложиться спать не раньше полуночи.

Мясо – лучше в обеденное время.

В то же время диетологе говорит, что лишний аппетит можно погасить увлечением каким-либо хобби перед сном. Мозговые клетки переключатся на него и отодвинут еду на последнее место.