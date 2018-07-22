Метеоролический спутник поможет предсказать наступление холеры

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В 2010 году на Гаити после землетрясений и сильных ураганов наступила жара. Через несколько месяцев после этого на острове начала буйствовать холера.

Известны и другие случаи, когда после очень сильных бурь распространялись опасные инфекции, которых раньше в конкретном регионе не было. Они перенеслись ветрами из других областей. Например, во время одного из ураганов в США специалисты опасались, что может быть бактериологическая эпидемия из-за риска разрушения лаборатории с опасными вирусами. Потому американские эксперты сделали выводы, что приход серьёзной болезни, поражающей много людей, можно предсказать, если знать примерное расписание катаклизмов.

С помощью особого метеорологического спутника «NASA Global Suripipation Measurement» было уже составлено несколько прогнозов вспышек опасных заболеваний. Специалисты отмечают, что легче всего предсказать именно холеру, достаточно характерную для современности. Среди её симптомов рвота, тошнота и сильная диарея, в результате чего происходят обезвоживание и смерть.