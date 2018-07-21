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Независимые эксперты при определении корректности международных градаций просят не забывать, что в итоге, так или иначе, лежит политическая составляющая.

Несмотря на эту важную и объективную поправку стоит заметить, что по итогам прошлого года Россия заняла 10 место в рейтинге научных публикаций по биологии и химии. В таких сферах, как математика, физика, особенно ядерная, российские ученые никогда за последнее десятилетие не оказывались ниже пятого места во всех составляемых рейтингах. Стоит учесть, что именно российским исследователям трудно прорываться на международный научный олимп из-за предвзятости жюри.

Как сообщили в Высшей школе экономики РФ, российская научная традиция, в первую очередь, зиждется на точных и естественных науках. В то время как в мировой практике набирает популярность социальное направление, а также психоанализ, юриспруденция и экономика. По мнению экспертов, в последние три года особенно заметен прорыв российских ученых в коммуникационных и информационных технологиях, а также в сфере кибербезопасности.