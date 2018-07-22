2000-летний свиток, хранившийся с XVIII века, оказался трактатом о нехватке секса

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Древний документ наконец-то расшифрован швейцарскими учеными.

Античный свиток, который датируется примерно 1900 годом до н.э., хранившийся с XVIII века в Базеле и не признавался учеными как документ, потому как они просто не могли его расшифровать. Как оказалось позже, он просто состоял из нескольких склеенных листов и в конце концов ученые сумели прочесть, что там было написано.

2000-летний свиток оказался своеобразным медицинским трактатом о нехватке секса у женщин. Описывались симптомы данного «заболевания». Оно, как описано трактатом, вызывало иссушение матки и даже удушье у женщин. А также из часто встречающихся - постоянные истерики и нервные срывы.

Однако, некоторые ученые сомневаются, что данный свиток принадлежит античным авторам, так как в 1900 году до н.э. античного мира в классическом смысле, а тем более древнеримской цивилизации, еще не существовало. Была лишь Крито-Микенская культура, которая погибла вследствие землетрясения в середине II тысячелетия до н.э. и не могла оставить никаких письменных источников. Из-за катаклизма на острове остались лишь фрагменты строений, а о письменности тогда еще и речи не шло. Даже в XII-XI веках, когда были написаны знаменитая «Илиада» и «Одиссея» Гомера, они были начертаны на каменных табличках.