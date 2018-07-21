«Снова 25»: Учёные вернули 45-летней женщине молодость

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Элизабет Пэрриш преминула на себе генную терапию, из-за чего стала моложе на 20 лет в прямом смысле. Все её анализы вернулись к 25-летнему возрасту.

Не так давно глава американской компании BioViva Элизабет Пэрриш помолодела на целых 20 лет. Речь идёт не о подтяжках и ботоксе, а о генной терапии. 45-летняя женщина доказала всему миру, что с помощью науки и современных технологий можно снова буквально выглядеть на 25 лет.

Человек стареет из-за того, что концевые участки хромосомы, теломеры, со временем становятся короче. Из-за этого организм теряет возможность обновляться. Это и является главной причиной естественной смерти.

Учёные из США для омоложения Элизабет Пэрриш использовали методику, которую раньше испытывали только на животных. После генной терапии внешний вид и все анализы 45-летней американки были на уровне 25-летней девушки. Учёные буквально вернули ей молодость.

Новая методика омоложения организма может стать настоящим прорывом, ведь люди теперь могут значительно отсрочить смерть и стать почти бессмертными. Однако уже понятно, что религиозные фанатики выступят против. В противовес им выступит современное общество и учёные.

В будущем технология омоложения организма станет очень дорогой. Но со временем её цена снизится и омоложение будет сродни похода к стоматологу.

Для общества возможность жить дольше станет огромным плюсом. Людям больше будет нужно торопиться, чтобы завести семью в молодом возрасте. У них появится больше времени на хобби, работу и так далее. Однако на этом же фоне у многих пропадёт необходимость в самореализации. Художнику не нужно будет писать шедевр сейчас, если он это сможет сделать через 50 лет.

В противовес таким будущим «вечно молодым лентяям» появятся люди, двигающие прогресс. К примеру, с технологией омоложения величайшие умы планеты смогут прожить дольше и совершить больше открытий. По словам экспертов, это все приведёт к огромным переменам в традиционном социальном строе.