Медиум: Луна показывает землянам искаженную реальность

Сегодня, 01:30

Все «теории заговора» вокруг возникновения и функций естественного спутника Земли не были разрушены представителями академической науки за неимением фактически обоснованных аргументов.

Медиум из Испании недавно выдвинул новую гипотезу, которая весьма заинтересовала конспирологов. Некий Родригес Х сообщил, что Луна показывает землянам искаженную реальность. Об этом ему поведали духи инопланетян, которые более 300 тысяч лет назад подлетели к новой планете на гигантском корабле, чтобы провести уникальный эксперимент. Существа, изжившие у себя такие понятие, как сострадание, совесть и прочие иррациональные эмоции, решили превратить Землю в площадку для съемок уникального сериала, в нашем понимании этого определения.

Итак, Луна помогла эволюционировать особям, которым постоянно внушался сюжет сценария. Инопланетные зрители были в восторге от кровавых битв древних племен, средневековых рыцарей, интриг, коварства и прочих страстей, которых они были лишены. Затем «режиссеры» на Луне погибли от странной эпидемии, но спутник продолжает давать в пустой эфир сюжеты по заранее определенному сценарию. Инопланетные души предупредили медиума, что если сеанс прервется, то человечество ожидает настолько безумное разочарование, что «живые позавидуют мертвым». Земля это мир жестокой, но красивой иллюзии, по мнению Родригеса Х.