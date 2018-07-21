Личные вещи Нила Армстронга продадут на аукционах

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Наследники астронавта почувствовали бессилие в вопросе сохранения реликвий отца.

Поклонники Нила Армстронга и освоения космоса имеют возможность овладеть артефактами и памятными вещами, которые принадлежали скромному человеку, ставшему мировым героем. Личные вещи астронавта, ставшего первым человеком на Луне, продадут на аукционах. Коллекция Армстронга, который умер в родном Огайо в 2012 году, будет выставлена на продажу в серии распродаж, проводимых в Далласе аукционов наследия, начиная с ноября этого года. После продолжается в мае и ноябре 2019 года.

Коллекция включает в себя различные артефакты из посадки на Луну Армстронга в 1969 году и частные сувениры, в которые входят части крыла и пропеллера от 1903 года братьев Райт, которые астронавт взял с собой на Луну. Другие предметы, которые отправились в Космос с Армстронгом, включают флаг США; флаг Организации Объединенных Наций; различные государственные флаги; и некоторые медальоны Роббинса. Серебряные медальоны были оплачены экипажами миссий Apollo и были доступны для покупки только астронавтами США. Коллекция Армстронга также включает редкий золотой медальон. Среди более личных вещей, которые будут выставлены на аукцион, флаг столетия университета Пердью из альма-матер Армстронга, который путешествовал на Apollo 11 и его Бойскаутской кепке. Сын Армстронга, Марк, сказал, что его отец никогда не говорил с ним о том, что он хотел сделать с большим количеством предметов, которые он хранил.

«Я не думаю, что он много времени думал об этом. Он сохранил все предметы, поэтому он, очевидно, чувствовал, что их стоит сохранить» , - сказал Армстронг.

Столкнувшись с ответственностью за сохранение и страхование незаменимых предметов и почитание наследия своего отца, Армстронг и его брат, Рик, обнаружили, что некоторые вещи нуждаются в восстановлении, и что некоторые из них требуют исследований, которые будут должным образом организованы другими людьми.

«Мы чувствовали, что количество людей, которые могли бы помочь нам идентифицировать их и дать нам исторический контекст, уменьшается, и что проблема понимания этого контекста со временем будет только ухудшаться», - рассказали наследники Нила.