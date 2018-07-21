«Они ещё живы»: Учёные рассказали, где искать динозавров

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Древние рептилии могли существовать 5 тыс. лет назад, а в некоторых уголках Земли они могут жить и по сей день, считают исследователи.

Традиционная теория эволюции, археологические и геологические находки говорят о том, что динозавры вымерли ещё 65 миллионов лет назад. Однако в это же время существуют и альтернативные теории, подтверждающие, что они ещё живы.

К примеру, проводимые в США в Техасе в 1982 году раскопки нашли следы динозавров. Интерес для учёных составляло также то, что на древних породах были отпечатки следов человеческих ног. Они были идентичны следом современных людей. Получается, что древние Homo sapiens жили вместе с динозаврами.

В 1983 году археологи нашли в туркменских горах Кугинанг-Тау аналогичные следы человека со следами динозавров. В 1993 году учёным биологам удалось впервые выделить из костей динозавров белок. Тогда исследователи установили, что костям, казалось бы, древних рептилий всего лишь не больше 5 тысяч лет.

В соответствии с альтернативными теориями, древние люди могли застать динозавров, которых называли «драконами». Древние тексты указывают, что в Китае 10 тысяч лет назад динозавры всё ещё существовали. В Вавилоне же, как заявляют учёные, жрецы держали драконов в клетках.

Некоторые исследователи рассказали, где же искать динозавров. Их можно встретить и до сих пор в самых безлюдных участках Земли. К примеру, в Африке есть целый ряд потенциально обитаемых «древними драконами» мест. О встречах с африканскими чудовищами рассказывали и писатели, и жители некоторых регионов. В 1902 году в книге об Уганде Гарри Джонстон написал о встрече с животным, живущим в озере Виктория-Ньянза. По словам мужчины, он видел гигантского динозавра.

Айвен Сандерсон рассказывал о охотнике Гоблере, который поделился своими историями о путешествии по Анголе. Местные жители заявили о чудовище-динозавре, пожирающим слонов, бегемотов и носорогов. Таинственных рептилий учёные встречают в Африке и по сей день.

Сообщения о динозаврах и мамонтах поступали и из России. К примеру, древних слонов неоднократно встречали немецкие войска в 40-х годах. О них упоминали и местные жители, и учёные и писатели.

В Нижегородской области в 2004 году учёные нашли довольно свежие останки неизвестного хищника. Его скелет мог принадлежать динозаврам. В 2006, 2009 и 2010 подобные находки были сделаны и у озера Байкал.