Агрессивные медузы стали нападать на людей в ирландских водах

Сегодня, 17:16

Специалисты предупреждают, чтобы жители провинции Ольстер были осторожны. Медуза львиная грива может достигать метра в диаметре, а также жалить тысячами щупалец.

Учёные утверждают, что уже на протяжении нескольких лет ни разу не регистрировали случаи нападения таких больших морских обитателей. Жители графства Донегол смогли на себе убедиться в агрессивности медуз. Один из пострадавших сообщает, что ужаленный даже совсем маленькой медузой, он почувствовал сильнейшую обжигающую боль.

Исследователи из института Голуэ остерегают – щупальца убитой особи могут жалить ещё около 4 дней. Если всё-таки произошло неприятное знакомство, то стоит немедленно обращать внимание на то, какие меры предпринимать. Учёные советуют незамедлительно обработать ужаленное место уксусом. Это поможет снять болевые ощущения и предотвратить попадание инфекции. Следующим шагом рекомендуют прогреть пострадавший участок кожи.