Эксперты объяснили, что две работы могут улучшить состояние психики

Сегодня, 17:05

Специалисты нашли способ, как чувствовать себя лучше по приходу домой после тяжелого дня. Надо устроиться на еще одну работу.

Компания «Simple» является банковским онлайн-сервисом, которая провела исследование на основе данных в Google. Результаты показали, что среди молодежи заметно вырос интерес к поиску дополнительного заработка. Тенденция наблюдается в последние два года и указывает на нехватку средств. Однако, это также показало, что в современном мире чаще встречается возможность зарабатывать на своем хобби.

Поэтому, когда человек возвращается с основной работы, которая может и не нравиться, но приносить доход, ему рекомендуется расслабиться на втором рабочем месте. Это может быть ведение блога, фриланс, репетиторство или любая художественная деятельность. Главное, что такое занятие будет повышать мотивацию и уровень счастья. Ведь каждого человека будет радовать возможность заработать дополнительные деньги, вырасти в профессиональном плане и пообщаться с новыми людьми. Это поможет улучшить состояние психики и даже избавиться от депрессии.