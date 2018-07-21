«Страшное везение»: Беспилотный НЛО упал в Бразилии

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Видео хейтеры считают фейком, но конспирологи уверенны в его подлинности.

Необычное приключение стало запоминающимся для жителя Бразилии. Беспилотный НЛО упал в лесопосадку, чем наделал много шума в городе. Автор ролика опубликовал отснятый материал в Сети и получил массу комментариев.

«Это невероятно. Страшное везение, что удалось снять такой эпический момент», «Странный беспилотник», «Новая попытка инопланетян поработить землян увенчалась провалом в полном смысле слова», - написали подписчики.

К слову, коллектив ученых проанализировал случаи инопланетной активности на Земле и дал оценку происходящему, со стороны науки и реально происходящих ситуаций. Факт того, что в нашей галактике есть инопланетяне, можно оценить 50/50.