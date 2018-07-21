Учёные разработали гибкие литий-ионные микро-батареи для «умной» электроники

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Большой темп технологического роста нередко ограничивается тем, что нет возможности обеспечить технику аккумуляторами, способными выдержать большие нагрузки. Специалисты из Даляньского института химической физики разработали уникальные энергоносители.

Литий-ионные батареи являются самым распространённым видом аккумуляторов на данный момент. Однако они ограничены довольно большими размерами и весом, также часто не выдерживают высоких температур, из-за чего могут даже взорваться. Поэтому они не подходят для применения во многих областях.

Китайские специалисты разработали литий-ионную батарею, которая не похожа на своих предшественников. Она отличается своей гибкостью, а также небольшими габаритами. Аккумулятор способен выдержать 3300 циклов подзарядки без изменения ёмкости при комнатной температуре. Кроме этого, она способна работать при температуре в 100 градусов по Цельсию. Такие батареи можно будет применять в «умной» электронике, а также случаях, когда требуется маленький размер и высокая износостойкость.