Учёные: Излечить глаукому поможет имитация полёта на Луну

Вчера, 23:30

Специалисты занимаются изучением влияния космических полётов на организм человека. Они приходят к неожиданным выводам.

Российский учёные выяснили, что имитация полёта на Луну поможет излечить глаукому. И не только.

При проведении исследований они пригласили офтальмологов. Целью было выяснение изменений в зрительном анализаторе при эксперименте.

Серьёзные изменения не последовали. Однако, ученые обнаружили, что в внутриглазном давлении произошли «подвижки». Их можно использовать, чтобы лечить глаукому.

Участвовали в проведении эксперимента и стоматологи. Они также заинтересовались полученными результатами и сообщили об открытии «очень интересных методик».

В России имитируются условия полёта человека на Луну и пребывания на ней. Для этого изготовлены специальные стенды, угол наклона которых регулируется. В испытаниях участвуют добровольцы. В некоторых фазах они лежат несколько вниз головой.

Также интерес представляют исследования, как во время полёта на Луну меняется работоспособность человека, его стрессоустойчивость и болевая чувствительность.

Учёные интересуются и многими другими вопросами.