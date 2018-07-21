Учёные: Излечить глаукому поможет имитация полёта на Луну

Специалисты занимаются изучением влияния космических полётов на организм человека. Они приходят к неожиданным выводам.
Российский учёные выяснили, что имитация полёта на Луну поможет излечить глаукому. И не только.
При проведении исследований они пригласили офтальмологов. Целью было выяснение изменений в зрительном анализаторе при эксперименте.
Серьёзные изменения не последовали. Однако, ученые обнаружили, что в внутриглазном давлении произошли «подвижки». Их можно использовать, чтобы лечить глаукому.
Участвовали в проведении эксперимента и стоматологи. Они также заинтересовались полученными результатами и сообщили об открытии «очень интересных методик».
В России имитируются условия полёта человека на Луну и пребывания на ней. Для этого изготовлены специальные стенды, угол наклона которых регулируется. В испытаниях участвуют добровольцы. В некоторых фазах они лежат несколько вниз головой.
Также интерес представляют исследования, как во время полёта на Луну меняется работоспособность человека, его стрессоустойчивость и болевая чувствительность.
Учёные интересуются и многими другими вопросами.