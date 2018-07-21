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Причины повышения сметы до почти 62 миллиардов рублей пока не разглашаются, однако новые условия тендера озвучивают именно эту цифру.

«Роскосмос» заплатит за «Союз-5» в два раза дороже, чем было предусмотрено Федеральной космической программой, согласованной два года назад. По мнению экспертов, создание ракеты и разгонного блока на космодроме Байконур, который стал собственностью суверенного Казахстана, повлияло на рост финансовых затрат. Только лишь первый эскизный проект изделия, который уже через четыре года должен вывести на орбиту пилотируемый космический аппарат «Федерация» к Луне.

Проект по созданию ракеты-носителя «Союз-5» не означает лишь преследование глобальных целей. Сама ракета представляет большой коммерческий интерес, что уже доказано конкретной заинтересованностью ряда стран, готовых заключать выгодные контракты с «Роскосмосом» на будущий запуск своих спутников. На данный момент характеристики двигателя РД-171 или «Царь-двигателя» не имеют мировых аналогов.