«Земля остановится»: Учёные считают, что землетрясения в 2018 году могут вызвать Апокалипсис

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С уменьшением скорости вращения ядро планеты посылает энергию в верхние слоя, что провоцирует извержения вулканов и сейсмическую активность, считают учёные.

Учёные рассказали, что Земля начинает переставать вращаться вокруг своей оси. В это время по всей планете происходят масштабные землетрясения, которых уже сейсмологи насчитали 15. За последние 117 лет, как заявляют учёные, количество землетрясений увеличилось в несколько раз.

Наша планета Земля на самом деле не такая твёрдая и прочная, как может показаться на самом деле. Расстояние до внешнего ядра составляет всего лишь 2 200 километров. Оно же состоит в основном из жидкого расплавленного железа и никеля. Это расплавленное вещество имеет тенденцию часто проникать на поверхность через разломы, что сейчас происходит в различных частях мира.

В это же время внешнее давление медленно распространяется на эти разломы и пласты, через породы, лежащие над ними. На это влияет в первую очередь скорость вращения Земли.

Дело в том, что ядро исходя из своей скорости вращения посылает энергию в верхние слои. В местах разломов начинает выходить магма, а в регионах сейсмической активности начинаются масштабные катаклизмы.

В последний раз Земля замедлялась в 2011 году. Результатом стали масштабные землетрясения по всему миру. Новые исследования гласят, что в 2018 году на Землю обрушатся землетрясения.

К примеру, созданное в ядре планеты давление уже спровоцировало извержение десятков вулканов по всему миру. Это сигнал того, что в будущем человечество ждёт сейсмическая активность. Даже в Йеллоустоне из разломов начал вырываться горячий пар из недр планеты.

По словам учёных, землетрясения в 2018 году могут вызвать настоящий Апокалипсис, так как скорость вращения Земли неумолимо падает.

Однако переживать, что Земля полностью остановится, не стоит. Дело в том, что для этого процесса понадобятся миллиарды лет, а за это время человечество погубят другие процессы.