Учёные назвали симптомы опасного вида рака

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Рак полости рта очень похож на безобидную простуду. Но в это же время он ежегодно уносит жизни десятков тысяч людей.

Рак полости рта находится на 14 месте в рейтинге самых распространённых онкологических заболеваний в Великобритании. Каждый год в стране с таким диагнозом погибает 7300 человек.

Рак полости рта может вызвать целый ряд вещей. Однако человек может заболеть не зависимо от того, употребляет ли человек алкоголь и много курит. Сейчас же учёные назвали симптомы этого очень опасного вида рака. Благодаря этому люди смогут вовремя обращаться к врачу.

Согласно данным учёных, есть три самых основных симптомов. Одним из них является язва во рту, которые не заживают в течение нескольких недель. Также о раке полости рта говорят и постоянные опухоли во рту, которые со временем появляются и исчезают. Признаком онкологии также может быть увеличение лимфатических узлов на шее.

Среди остальных симптомов учёные отмечают боли при глотании, изменения тембра голоса, потеря веса, кровотечение и онемения рта, зуд в дёснах и так далее.

Особенно важно обращаться к врачам, если у человека наблюдаются указанные симптомы и он к тому же курит или употребляет алкоголь.

На фоне этого учёные советую людям стараться вести здоровый образ жизни и стараться избегать вредных привычек. Всё это не просто благоприятно скажется на общем уровне здоровья и физической подготовке, но и на возможном развитии какого-либо вида рака полости рта и не только.