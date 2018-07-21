«Зачекинился на века»: В Монголии найден древний селфи-камень

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Мистика и конспирология отступают перед самолюбованием человека во все эпохи и века. Как утверждал Шекспир, ничто не вечно под луной. Фото древнего камня уже в Сети.

В Монголии найден самый древний селфи-камень, который представляет собой любовно сделанный автопортрет, по технологиям того времени. Неизвестный автор «зачекинился» на века, изобразив свое лицо, после того, как увидел его в отображении на водной глади. Вероятно, «монгольский нарцисс» настолько влюбился в свой светлый образ, что с присущим ему талантом, постарался передать его при помощи каменного зубила. Ученые, обнаружившие изображения, после спектрального анализа выяснили, что ему не менее семи тысяч лет. Удивительно, но для эпохи, где примитивные наскальные рисунки животных лишь получали свое распространение, человеческий образ является уникальным творением. Ваятель постарался соблюсти симметрию в расположении глаз, а также попытался обозначить зубы. Последнее обстоятельство входит в противоречие с научными догмами, утверждающими, что древние люди еще не имели в спектре эмоций таких качеств, как чувство юмора, а значит, и улыбка. Все ранее обнаруженные мегалиты с человеческими лицами, демонстрируют свирепость, жестокость, но только не добродушие.