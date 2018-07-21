Учёные: При потреблении рыбы снижается смертность по всем причинам

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Китайские специалисты вели наблюдения 16 лет. Исследовались более 420 тыс. человек.

В результате, учёные пришли к следующему выводу. При потреблении рыбы снижается смертность по всем причинам.

При потреблении рыбы происходит существенное снижение холестерина в крови, поскольку это нежирный продукт. Более того, он может повысить даже уровень эффективности антидепрессантов.

Китайские учёные вели свои наблюдения в течение 16 лет. Они исследовали связь между питанием и состоянием здоровья у более чем 420 тыс. человек.

У мужчин, употреблявших больше рыбы, смертность от болезней сердца и сосудов была на 10% меньше. А от заболеваний печени – на целых 30%.

У женщин показатель уменьшения смертности от болезни Альцгеймера ещё более впечатляющ. Он составил 38%.

Однако, отмечают специалисты, это не распространяется на жареную рыбу. У женщин, предпочитающих такое приготовление продукта, риск ранней смертности, напротив, возрастал.

Как ни удивительно, мужчинам употребление жареной рыбы жизнь не сокращало. Правда, и не продлевало.