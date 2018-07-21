Учёные: Обсуждение финансовых проблем поможет семье стать счастливее

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Любой человек согласится, что самое главное в отношениях – это честность. Специалисты из штата Северная Каролина уверяют, что обсуждение финансовых трудностей сделают семью крепче.

Некоторые пары предпочитают не обговаривать материальные проблемы со своей половинкой. Причиной тому становится банальное стеснение, неумение расположить к серьёзным диалогом своего партнёра и многие другие. Однако в результате исследований было доказана, что такое поведение приведёт к небольшим проблемам. «Страх того, что мнения разойдутся и произойдёт конфликт должен сводиться к минимуму», - утверждают учёные, ссылаясь на то, что в конечном итоге ссора произойдёт.

Специалисты сравнили семейное решение проблем с работой в команде. Именно подобная стратегия развития отношений поможет вывести их на другой уровень и добиться заветного счастья. Для того, чтобы избежать дискомфорта во время диалога, учёные советуют получать новые знания и всерьёз подтянуть финансовую грамотность.