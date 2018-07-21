Экономисты считают, что старшие дети более успешны и умны

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Экономист Сандра Блэк выяснила, что старшие дети в семье добиваются больших успехов в жизни. Условия воспитания и образования, которые обеспечивают своим первенцам родители, дают некоторые жизненные преимущества.

Наблюдая за несколькими детьми, которые появились первыми на свет в семье, она отмечает, что «старшенькие» более умные, самостоятельные и предприимчивые. Эти качества позволяют им добиваться больших высот жизни в сравнении со своими младшими братьями или сестрами. Причины этого явления кроются в том, что традиционно родители уделяют старшим детям больше внимания, относятся к ним строже, пристальнее следят за их успеваемостью и поведением. При сравнении IQ старших и младших детей, результаты оказываются не в пользу младших. Согласно специальной экономической статистике, лишние баллы коэффициента интеллектуального развития, дают дополнительные 2% к годовому доходу человека.

Исследования показали, что старшие дети чаще становятся руководителями высшего звена, в то время, как их младшие братья и сестры развивали свой небольшой бизнес. Эксперты при тестировании отмечали у старших настойчивость в достижении цели, стрессоустойчивость и эмоциональную стабильность.