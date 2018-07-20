В пассивном курении обнаружена новая смертельная опасность

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Исследователи утверждают, что нахождение беременной женщины с курящим человеком строго противопоказано.

Ученые из Йорского университета утверждают, что обнаружена новая опасность для будущих мам. В пяти из тридцати развивающихся стран риск мертворождения повышен на 40% из-за того, что беременные женщины слишком часто находятся рядом с курящими мужьями или родственниками. К примеру, в Армении, Индонезии, Иордании, Бангладеш и Непале около 50% женщин постоянно находятся в состоянии пассивного курения. Что приводит к 10 000 мертворождений, например, в Индонезии и к 17 000 в Пакистане в год.

Исследователи уверяют, что в пассивном курении кроется смертельная опасность. Ведь для будущих детей оно представляет огромную угрозу. Ребенок может родиться живым, но с респираторными заболеваниями и дефицитом массы дела или же с другими дефектами. Таким детям будет очень сложно в жизни, так как они не будут приспособлены к нормальному существованию.

И данные исследования обусловлены не тем, что пассивное курение опаснее обычного, а тем, что беременные женщины чаще вдыхают чужой табачный дым.