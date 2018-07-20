В сентябре в Индии произведут запуск спутников

Сегодня, 21:51

Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует произвести в сентябре коммерческий запуск ракеты-носителя с двумя спутниками Великобритании.

Вес каждого спутника – 450 кг. Они будут использоваться Великобританией для наблюдения за поверхностью Земли. Индийских спутников в этот раз не будет, это чисто коммерческий пуск. Эту информацию обнародовал глава ИСРО Кайласавадиву Сиван.

Это не единственный запуск космической ракеты в этом году. Произведут еще два пуска, где наряду с индийскими спутниками будут опять иностранные.

Индия не скрывает своих амбиций занять свое место на мировом рынке космических услуг. Основная индийская ракета PSLV уже достигла высокой степени надежности: из 43 ее запусков, начиная с 1993 года, только в трех случаях были аварии. При этом цены запуска предлагаются невысокие.

Сейчас Индия по своему космическому потенциалу занимает шестое место в мире. Кроме запусков спутников на околоземную орбиту, она прицеливается даже на марсианские полеты: в 2013 году Индия запустила аппарат своего собственного производства, который вышел на марсианскую орбиту в сентябре 2014 года.