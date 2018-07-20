В Свердловской области можно будет наблюдать сближение Луны и Юпитера

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Жители Свердловской области смогут увидеть необычное и красивое астрономическое явление вечером 20 июля.

Сближение Луны и Юпитера можно будет наблюдать невооруженным глазом. Спутник Земли и наибольшая планета Солнечной системы встанут в пару. Совсем рядом эти самые яркие объекты ночного неба окажутся около 23:00. Космический «поцелуй» будет происходить в юго-западной части небосклона. Астрономы говорят, что произойдет сближение не двух, а трех планет. К Юпитеру и Луне присоединится еще и Венера.

Этой же ночью уральцы смогут увидеть пролет над ними международной космической станции с 23:41 до 23:46. Впрочем, МКС в небе свердловчане могут наблюдать каждую ночь до конца июля. Там, на МКС, сейчас как раз находится уроженец Екатеринбурга космонавт Сергей Прокопьев. Пролетая над родными местами, он, вероятно, передает привет родным и друзьям.

Астрономы говорят, что сейчас очень хорошо наблюдать за Юпитером. В телескоп отчетливо видны облачные полосы и зоны на диске Юпитера, четыре его спутника. Наблюдать за их движением очень интересно.