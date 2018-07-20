Уфологи предупреждают: В Солнечной системе появился боевой корабль инопланетян

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В течение нескольких месяцев Земля может быть атакована, уверяют эксперты, однако, не все поддерживают данную теорию о вторжении.

Уфологи, подробно изучившие снимки, сделанные NASA, предупреждают, что в Солнечной системе появился корабль инопланетян. Он имеет форму округлого бумеранга, постоянно меняет свое направление и имеет на своем корпусе броню, которая защищает его от астероидов. По словам экспертов объект имеет полупрозрачную поверхность, что делает его практически незаметным на фоне других небесных тел. Это качество корабля позволило предположить, что он боевой.

Однако, скептики не спешат соглашаться с теорией об атакующих инопланетянах. По их мнению, эксперты просто пересмотрели фильм «Звездные войны».

Также они считают, что если уж корабль боевой, то он не может находиться в таком случае один среди огромного космического простора, его должны окружать еще несколько, как минимум. Потому они предполагают, что это очередная оптическая иллюзия.