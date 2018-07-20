Человечество при катастрофах спасут жуки-роботы: Их создали в США

Сегодня, 20:20

Учёные готовятся к Армагеддону. Они ищут возможности спасения при этом людей.

В США учёными созданы жуки-роботы. Считается, что именно они смогут спасти человечество при грядущих катастрофах.

При этом, их размеры при огромных возможностях не превышают размеров обычных насекомых.

В перспективе считается, что созданные в США жуки-роботы будут заниматься обследованием при глобальных катастрофах. Полученные сведения «насекомые» станут передавать людям, находящимся на значительном расстоянии.

Жуки-роботы будут способны к проверке не только поверхности земли, но и состояния зданий, которые пострадали при катастрофах.

Основное свойство этих роботов – их маневренность, функциональность и мобильность. Помимо того, новые роботы смогут перемещать предметы, тяжесть которых несопоставима с массой их самих.

Жуки-роботы начнут своё полноценное тестирование на протяжении следующей осени.

Анонсировано, что подобные роботы при катастрофах станут незаменимыми помощниками человечества. В то же время не раскрыты ряд их функциональных возможностей.

Будут ли их туда забрасывать, или они станут двигаться сами. А также насколько их корпуса ударопрочны и не подвержены влиянию сильных температур в местах глобальных катастроф.

Помимо того, интересным вопросом является то, смогут ли они обеспечить эффективную связь во время ядерной катастрофы. Ответов пока нет.