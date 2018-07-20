Учёные предупредили о глобальной манипуляции в социальных сетях

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По словам учёных из Оскфордского университета, через Facebook, Twitter и другие подобные платформы активно распространяется политическая дезинформация.

Социальные сети в настоящее время стали использоваться не только для весёлого времяпровождения, но и для влияния на общественность. Там активно публикуются неправдивые новости, подрывающие доверие к официальной прессе, государственным учреждениям и науке. Несмотря на прилагаемые усилия по борьбе с интернет-пропагандой, проблема уже приобрела глобальные масштабы.

По словам одного из авторов исследования Саманты Брэдшоу, число стран, где с помощью социальных сетей манипулируют людьми, активно растёт. Раньше их было 29, а теперь уже 48. Специалист предупредила – такой метод фактически порождает введение цензуры и создание авторитаризма в режиме, предполагающем демократию.