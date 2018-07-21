Ученым удалось точно определить скорость расширения Вселенной

Сегодня, 06:15

Разница между полученными сведениями и результатами прошлого исследования очень велика и космологи не берутся ничего утверждать.

Астрономы, используя телескопы Hubble и Gaia, смогли с высокой точностью определить скорость расширения Вселенной, и она составляет 73,5 километра в секунду на мегапарсек. Ранее уже был опубликован материал космологов о том, что им удалось точно определить скорость, с которой Вселенная расширяется, но она составляла 72 километра в секунда на мегапарсек. По мнению астрономов, погрешность слишком велика и это их сильно озадачило. Ведь теперь известно, что звездные скопления, которые удалены от нас, к примеру, на 10 мегапарсек, отдаляются со скоростью в 735 километров в секунду. Соответственно, галактики, до которых от Земли 11 мегапарсек, каждую секунду «уходят» на 808 километров.

Это событие говорит о том, что полученные результаты предыдущего исследования специалистами «Планк» отличаются от нынешних сведений в 3,8 сигмы. По мнению астрономов это слишком большая разница и результаты еще обрабатываются, так как ученым необходимо с особой точностью вычислить скорость расширения нашей Вселенной.