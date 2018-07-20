Австралийский «охотник за крокодилами» Стив Ирвин предсказал свою смерть

Сегодня, 18:00

Самый известный в мире натуралист и эксперт в области дикой природы Стив Ирвин знал, что умрёт молодым и был готов к этому, хотя и не завершил свои планы.

В документальном интервью австралийскому телеканалу вдова Стива Ирвина, Терри, сообщила ведущему об ужасной правде, которой её муж поделился с ней незадолго до гибели. Терри Ирвин рассказала, что Стив всегда знал, и открыто об этом говорил, что не проживёт долгую жизнь. Предсказывая раннюю неестественную смерть, натуралист собирался покинуть телевидение до 50 лет. Оставшиеся немногие годы он хотел провести с семьёй.

Терри Ирвин также поделилась, что её муж желал погибнуть во время любимой работы – изучения дикой природы, как это и случилось в итоге. Напомним, что «охотник за крокодилами» погиб от удара ската в область сердца в 2006 году во время съёмок программы. На момент смерти телеведущему было 44 года. Сегодня дело Стива Ирвина продолжают дети и жена.