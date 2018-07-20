Специалисты назвали причины, по которым американцы должны вернуться на Луну

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20 июля отмечают 49-ю годовщину первой высадки человека на Луну. С тех пор NASA прекратил отправлять туда свои миссии, однако Дональд Трамп хочет возобновить программу. Ученые уверяют, что им движет лишь прихоть, но есть и существенные причины для полета на спутник.

Прежде всего, в Белом доме была подписана директива, согласно которой в NASA вновь будут отдавать прерогативу именно исследованию Луны. Это подтолкнет к тому, что американцы получат преимущество в космической и экономической сфере, что только укрепит положение страны на международной арене.

Далее, на Луне в огромном количестве находится изотоп гелий-3, который позволяет вырабатывать чистую и безопасную ядерную энергию. Так званый реактор слияния ядерного гелия еще не был изобретен, однако гелий-3 поможет завершить проект. Получение ядерной энергии без отходов и вреда для окружающей среды позволит стране невероятно разбогатеть.

Последней причиной является то, что освоение Луны будет тренировкой для колонизации Марса. Есть несколько правительственных программ, направленных на красную планету с целью продвижения науки, развлечения, а также спасение человечества от катаклизмов. Луна стала бы неплохим учебным полигоном, который находится гораздо ближе к дому.