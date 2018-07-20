Ученые наглядно доказали влияние человека на климат

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Специалисты Ливерморской лаборатории им. Лоуренса при исследованиях применяли, так называемую, технику «отпечатка пальца». Это новшество позволило узнать о влиянии природы и человека на климатические особенности.

Ученые составляли усредненные матрицы, которые в заданных временных рамках, отдельные года или десятилетия, демонстрировали модели климатических изменений. Полученная информация доказывала человеческое влияние на сезонные температурные колебания в нижних слоях атмосферы.

Специалисты выяснили, что выбросы диоксида углерода оказывают влияние на перепады климата в средних широтах Северного полушария. Чем выше процентное соотношение углекислого газа, тем сильнее зависимость от этого показателя высоких летних и низких зимних температур. Аналогичное влияние оказывается на тропические широты и Антарктиду.