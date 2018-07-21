Ученые установили, что употребление рыбы снижает смертность

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Китайские ученые из Чжэцзянского университета установили, что достаточное количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в организме снижает смертность от многих причин. А недавняя работа американских медиков показала эффективность этих соединений в профилактике рака.

Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Исследования проводились в группе в 420 тысяч человек в течение 16 лет. Исследования показали снижение риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и болезни Альцгеймера.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3-ПНЖК) в наибольшем количестве содержатся в рыбе и морепродуктах. Также они есть в льняном масле, куриных яйцах, шпинате, брюссельской капусте, морских водорослях. Исследования показали, что среди тех, кто регулярно употреблял в пищу рыбу, риск ранней смерти был на девять процентов ниже среди мужчин и на 8% ниже - среди женщин.

Поэтому врачи часто рекомендуют диеты, включающие в себя рыбу и морепродукты. Но не любое употребление рыбы может быть полезно для организма. Жареная рыба может негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт и организм в целом. Полезнее всего запеченная в духовке или вареная рыба.