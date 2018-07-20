Вирус-убийца из космоса: Российские учёные предупредили о смертельной опасности

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Инопланетные бактерии могут попасть на Землю и начать эпидемию, с которой человечество будет не готово бороться.

Российские учёные предупредили о смертельной опасности для Земли. Однако она никак не связана с инопланетянами. По словам исследователей из РФ, опасность будет состоять в инопланетных бактериях.

Учёные рассказали, что вирус-убийца может попасть на Землю на метеорите или земном возвращающемся космическом оборудовании. Дело в том, что существует огромное количество микроорганизмов, способных выжить в условиях нахождения в космическом пространстве. К примеру, доставленное с поверхности Луны оборудование показало, что даже бактериям с Земли удалось выжить в космосе. Это также подтверждает исследование 2005 года, когда учёные изучали бактерии, находящиеся за пределами МКС.

Если же говорить о вирусах-убийцах, то они могут попасть на Землю и с других планет на астероидах. Их опасность состоит в том, что человечеству они ещё не известны. Поэтому новые для Земли бактерии могут вызвать ряд смертельных эпидемий.

Американские учёные считают, что уже сейчас необходимо готовится к потенциальному нашествию инопланетных вирусов и бактерий.